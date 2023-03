Ventenne picchiato e derubato in strada, denunciati due stranieri

Un nuovo caso di cronaca coinvolge giovanissimi a Torino. I Carabinieri hanno denunciato due ragazzi, uno di 17 anni e l'altro di 19, stranieri e senza fissa dimora, perché sospettati di fare parte di un gruppo che, la scorsa notte, ha aggredito e derubato un ventenne, in via Nigra, nel quartiere di Borgo Vittoria. La vittima è stata colpita al volto e ha perso in sensi, mentre gli aggressori gli hanno portato via il portafogli, con i documenti e 170 euro. Il ventenne è stato preso in carico dall'ospedale Giovanni Bosco. Lo hanno dimesso con la prognosi di una settimana.