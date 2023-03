Vento forte, si contano i danni ma si respira aria più pulita

Un effetto positivo il forte vento di questi due giorni l'ha portato: le raffiche hanno spazzato via polveri sottili e smog presenti nell'aria, riportando la concentrazione di Pm10 sotto i livelli di guardia in tutta la Regione. Un semaforo verde dopo dopo giorni, a Torino e Novara in particolare, da bollino rosso.

Il resto sono danni e disagi un po' in tutto il Piemonte. A Torre Pellice è stato rimosso un pino secolare crollato sul fabbricato della ex stazione. Così come sono state tolte le piante cadute su strada dell'Eremo a Pino Torinese, dove la circolazione è stata riaperta in giornata.

Le raffiche più violente, fino a 190 chilometri orari, hanno colpito ieri nel tardo pomeriggio la Valle di Susa. A Rubiana si è verificato un incendio nei boschi, le fiamme hanno anche raggiunto un'abitazione mentre un tetto è stato divelto dalle raffiche e si è poi schiantato lungo la strada. A Rosta squadre dei pompieri impegnate nel vecchio campo da calcio per un incendio che ha coinvolto cumuli di ramaglie e alcune migliaia di metri quadri di sterpaglie. Nell'astigiano si è registrata anche una vittima. Un operaio di 58 anni, di origine marocchina, è rimasto schiacciato a , a revigliasco d'asti dall'albero che stava tagliando, ceduto proprio per le raffiche

A Torino sono stati segnalati una ventina di alberi caduti, tra la città e la collina: nessun ferito ma qualche auto è rimasta danneggiata. La messa in sicurezza di parchi e edifici è andata avanti tutto il giorno, da Magenta e via Madama Cristina, dove le lamiere dei tetti rischiavano di staccarsi, o nelle zone alberate di via Invorio e via Veronese.