Gli agenti lo hanno notato per strada martedì sera, a Verbania, mentre cedeva droga ad un ventitreenne bengalese. Per questo è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia un 38enne di origini senegalesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I poliziotti hanno poi perquisito la sua abitazione trovando 160 grammi di hashish, due grammi di cocaina, oltre a 2.500 euro in contanti, un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi.