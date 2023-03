Verbania, dispersione idrica al 53 per cento. 422 euro la spesa media in Piemonte

Cresce la spesa per l'acqua, e la rete idrica continua a essere gravata da gravi perdite. E' la fotografia che emerge dall’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva. Oltre i 420 euro la cifra nel 2022 per la bolletta idrica di una famiglia piemontese con un consumo di 192 mc l’anno (487 euro la media nazionale). Cifra salita del 6,8% rispetto al 2021. Si va dai 533 euro di Biella ai 365 euro di Novara e Verbania. A Torino 416 euro.

Con un uso più consapevole e razionale di acqua, quantizzato in 150 mc invece di 192 mc l’anno, una famiglia piemontese potrebbe risparmiare più di 100 euro l’anno.

La dispersione idrica

Per quanto riguarda la dispersione idrica, il record negativo va a Verbania dove si va sprecato il 53,7% della risorsa, rispetto a una media italiana del 42%. A Torino va sprecato il 26,7% mentre la città più virtuosa è Biella con il 12,8%.

La ricerca

Per il 18esimo anno, l'Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, ha preso in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2022 in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone un consumo annuo di 192 metri cubi. Nella composizione del costo finale sono comprese le voci relative a: acquedotto, canone di fognatura, canone di depurazione, quota fissa (o ex nolo contatori), componenti di perequazione (UI1, UI2, UI3 e UI4) e Iva al 10%.

Rapporto completo sul sito di Cittadinanzattiva.