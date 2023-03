Via Di Nanni, quattro spaccate nella notte

Un brusco risveglio quello dei commercianti di via di Nanni e strade limitrofe. Nella notte ben quattro esercizi sono stati oggetto di spaccate: nel mirino gelateria, pizzeria e bar tra la strada pedonale perno del commercio di zona, via Verzuolo e via Vigone.

Sull'episodio indaga la polizia, ancora ignoti gli autori dei colpi. Nella maggioranza dei casi, i bottini arrivano a poche centinaia di euro, spesso somme inferiori ai danni recati ai negozi.

La vicenda è al centro dell'attenzione non solo delle forze dell'ordine ma anche dell'associazione dei commercianti della via, dove la preoccupazione è alta, e della Circoscrizione 3: negli ultimi due mesi si contano infatti 16 episodi analoghi nella zona. Caso emblematico è quello di un bar di piazza Benefica dove le spaccate sono state tre nel giro di poche settimane: 200 euro l'incasso totale prelevato a fronte di migliaia di euro di danni.