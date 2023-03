Vicenza corsaro allo Stadium

Allo Stadium di Torino, il Vicenza ha battuto la Juventus Next Gen nella finale di andata di Coppa Italia, serie C. All'autorete di Stramaccioni (39' pt) per il vantaggio vicentino, ha risposto Iling (2' st) bravo a mettere dentro dopo una dormita colossale della difesa berica, successiva ad una punizione di Soulè finita sulla traversa. Nel finale di gara (43' st) il bel gol di Jimenez ha riportato in vantaggio i veneti mentre, un minuto dopo, il bianconero Pecorino ha preso la traversa. Partita contratta ed equilibrata.

Vicenza messo meglio in campo nel primo tempo, bianconeri più propositivi nella ripresa. Per la prima volta, in una finale di Coppa di C, è stato introdotto il Var che, però, non è dovuto intervenire. Si è giocato all'Allianz Stadium di Torino davanti a oltre 21mila tifosi di cui almeno 2000 vicentini. In tribuna anche due spettatori d'eccezione, Massimiliano Allegri e Ivan Juric. Il ritorno si giocherà al Menti di Vicenza l'11 aprile.