Vigili urbani al lavoro per preparare il centro la corsa di dieci chilometri

Vigili urbani al lavoro a Torino per la corsa di dieci chilometri che attraverserà il centro della città, organizzata da radio Deejay. Rimossi gli autoveicoli in sosta nonostante il divieto che era stato previsto per la giornata di oggi.

Partenza in programma alle 9.00 da Lungo Po Generale Armando Diaz.

Il percorso:

Lungo Po Luigi Cadorna, c.so San Maurizio (km 1), Rondò Rivella, v.le 1° Maggio (km 2), p.za Castello, via Po (km 3), p.za Vittorio Veneto, via Alfonso Bonafous, c.so Cairoli (km 4), v.le Virgilio, v.le Pier Andrea Mattioli (km 5), v.le Diego Balsamo Crivelli, v.le Virgilio, v.le Stefano Turr (km 6), v.le Paolo Thaon di Revel, c.so Galileo Galilei, Ponte Isabella (km 7), c.so Moncalieri (km 8), Ponte Umberto I, c.so Cairoli, Murazzi del Po Gibo Farassino (km 9), Lungo Po Generale Armando Diaz.

Previsto anche un percorso di cinque chilometri, per chi opta per questa possibilità:

Lungo Po Generale Armando Diaz (PARTENZA), Lungo Po Luigi Cadorna, c.so San Maurizio (km 1), Rondò Rivella, v.le 1° Maggio (km 2), p.za Castello, via Po (km 3), p.za Vittorio Veneto, via Alfonso Bonafous, c.so Cairoli (km 4), Murazzi del Po Gibo Farassino, Lungo Po Generale Armando Diaz (ARRIVO)