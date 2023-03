Vincenzo Schettini il prof influencer fa tappa a Torino

Vincenzo Schettini insegnante di fisica delle superiori a Bari, con la passione per la musica e l'intrattenimento. Influencer parlando di teoremi e formule sui social con La fisica che mi piace ma anche uomo da palcoscenico a teatro. Le sue lezioni diventano uno show. A Torino al Teatro Colosseo per Giovedì Scienza.

Sui social ha superato i due milione mezzo di follower, le visualizzazioni decine di milioni.

Non è mai troppo tardi per imparare- dice Schettini - ma della potenzialità dei social si dovrebbe far tesoro a scuola.



Intervista a Vincenzo Schettini - la fisica che ci piace