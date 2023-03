Violenze al carcere di Ivrea, annullata sospensione per sette agenti della penitenziaria

Il Tribunale del riesame ha annullato la sospensione dal servizio per sette agenti della Polizia penitenziaria del carcere di Ivrea (Torino). Erano stati sospesi per un anno dal tribunale eporediese, su richiesta della Procura, in merito ad un'indagine su presunti maltrattamenti all'interno della casa circondariale d'Ivrea. Un'inchiesta, con una quarantina di indagati, partita dalla denuncia di due

detenuti. Il Tribunale del riesame ha accolto il ricorso presentato dai legali dei sette agenti contro la sospensione dal servizio.