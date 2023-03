Volley , Chieri da record: mai così tanti punti in A1

Con la vittoria in trasferta su Urbino, la Reale Mutua Fenera Chieri '76 segna il record di punti in A1 nella sua storia: 45 punti, uno in più dei 44 ottenuti nella stagione 2020/21. E al termine di questa stagione regolare mancano ancora tre partite.

Le piemontesi si sono imposte per tre set a uno (25-15, 22-25, 18-25, 21-25) sulle umbre nel match valido per la decima giornata. Assegnato a Francesca Villani il premio di Mvp, miglior giocatrice della partita e anche miglior marcatrice, con 18 punti messi a segno. In classifica, Chieri è momentaneamente quarta in classifica.

E un'altra pagina di storia potrebbe arrivare mercoledì prossimo in Romania nella finale di Challenge Cup contro il Lugoj. All'andata a Torino è finita 3-0 per Chieri.



In uno degli altri anticipi di sabato, Cuneo sconfitta in trasferta a Monza per tre set a zero dalla Vero Volley Milano. In campo questa domenica le altre due piemontesi, che giocheranno entrambe in casa: in programma alle 17 Novara-Perugia e Pinerolo-Bergamo.