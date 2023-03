Volley, le finali di Champions League a Torino

A sfidarsi saranno le migliori quattro formazioni d'Europa in due match che si preannunciano spettacolari. Come da tradizione – e perseguendo la completa parità di genere – le due partite si disputeranno lo stesso giorno e nello stesso impianto. Le CEV Champions League Volley Super Finals - che hanno fatto il loro esordio con questa formula nel 2019 - tornano in Italia per la seconda volta dopo l'edizione 2021 tenutasi a Verona.

Nei prossimi mesi la pallavolo sarà protagonista a Torino con numerosi eventi. Il 22 e 23 agosto la città ospiterà le gare Italia-Bosnia Erzegovina e Italia-Croazia del Campionato Europeo femminile.