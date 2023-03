E' ancora una volta un bilancio importante quello della Questura di Torino sui controlli del territorio, durante il fine settimana, tra piazza Vittorio Veneto, via Saluzzo, via Baretti e via Nizza.

Sequestrati quasi mille e 100 euro e droga, 13 involucri con cocaina e crack che un pusher nascondeva nel calzino.



Controllate anche 12 attività commerciali: 5 nell'area di Piazza Vittorio Veneto, 3 in via Saluzzo, 2 in via Nizza, 1 in via Galliari e in via Baretti.