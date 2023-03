Ztl di Torino, dieci euro per spostarsi in taxi

Accordo trovato tra Comune e tassisti di Torino. 10 euro per viaggiare in taxi in centro città. Da maggio scatta la sperimentazione. Chi vorrà spostarsi in taxi, con la tariffa agevolata dovrà prendere l'auto bianca in uno dei posteggi taxi dal lunedì al venerdì tra le 7.30 del mattino e le 20 e muoversi all'interno della Ztl centrale, inclusa piazza Vittorio. L'iniziativa rivolta soprattutto agli anziani, e ne possono beneficiare un massimo di 4 persone dirette nello stesso luogo.

Di questo sistema non si potrà beneficiare se si utilizzerà il sistema di chiamata taxi, quello che consente di farlo arrivare sotto casa. In questo caso la tariffa sarà a tassametro. La tariffa sarà per ora solo sperimentale. Andrà avanti per tre mesi, da inizio maggio fino al 31 luglio, dopodiché l’assessore al commercio Paolo Chiavarino incontrerà di nuovo i tassisti per capire se l'iniziativa ha funzionato, se è possibile migliorarla o estenderla di notte o nel weekend.