25 aprile, a Torino in 2mila per la fiaccolata. Scontri tra polizia e antagonisti. Video

Scontri tra polizia e manifestanti a Torino durante la fiaccolata che anticipa le celebrazioni della Liberazione, la sera del 24 aprile. In piazza Castello - dove i circa 2mila partecipanti hanno concluso il corteo - il comizio finale è stato interrotto dall'arrivo di circa un centinaio di attivisti di centri sociali, tra cui Askatasuna, e collettivi studenteschi. Il gruppo si è diretto verso i Radicali, che avevano delle bandiere della Nato, scontrandosi verbalmente con loro. “Fuori la Nato dal corteo”, hanno scandito gli antagonisti, ricevendo in risposta: “I fascisti siete voi”. La polizia è intervenuta con due cariche di contenimento e ha isolato gli antagonisti. Dopodiché il comizio è ripreso e si è concluso regolarmente.

In 2mila in corteo per le vie del centro

La fiaccolata è un appuntamento tradizionale dei festeggiamenti torinesi per il 25 aprile. In testa c’era il sindaco Stefano Lo Russo - “Abbiamo tutti un debito verso chi ci ha dato la libertà - ha detto - che dobbiamo ripagare difendendo quei valori” - con l'assessora comunale alla Transizione ecologica Chiara Foglietta, mentre in rappresentanza della Regione c'erano l'assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano e poi Daniele Valle, vicepresidente del Consiglio regionale, oltre ad alcuni parlamentari del Partito Democratico come Andrea De Giorgis, Anna Rossomando e Mauro Laus. Presenti anche il presidente dell'Anpi regionale Nino Boeti e il presidente del comitato Resistenza e Costituzione e vicepresidente del Comitato dei diritti umani e civili Gianpiero Leo.

Bruno Segre: “Vicende lontane e dolorose che ci indicano la via della pace”

Dal palco di piazza Castello è intervenuto anche il partigiano torinese ultracentenario Bruno Segre. “La libertà è fondamento di autentica democrazia - ha detto aprendo la serie di interventi finali -. Siamo testimoni di vicende lontane nel tempo ma sempre presenti nel cuore, nel ricordo dei nostri caduti. Un patrimonio di dolore, di sofferenze, di tristi memorie permane nel nostro cuore e ci indica la via della pace, della giustizia, della libertà come unica soluzione di autentica democrazia in Italia”.