A Casa Fools in Vanchiglia va in scena l'opera lirica a misura dei ragazzi delle scuole

Lunedì 3 e martedì 4 aprile andranno in scena due repliche speciali di “Opera Pop Live – Il Barbiere di Siviglia”: in platea ci saranno infatti 300 studenti dell’Istituto Gino Strada che per la prima volta a Casa Fools per scoprire il capolavoro di Rossini. Le classi assisteranno a uno spettacolo che sfrutta i principi del teatro di narrazione e del teatro di figura, creando un mix unico a metà tra lo stile della giullarata e quello del teatro musicale.

L’idea di portare Opera Pop nelle scuole è nata dall’incontro con l’Istituto Gino Strada (ex Ricasoli) che si distingue per l’attenzione alle attività teatrali e musicali. Nel 2021 le due realtà si sono conosciute all’interno del Comitato di quartiere Vanchiglia e da allora è nata la collaborazione che è proseguita negli anni con una serie di laboratori-spettacolo di divulgazione sui grandi classici dell’opera e della letteratura, realizzati nelle classi da Casa Fools e di cui “Opera Pop Live - Il Barbiere di Siviglia” è l’ultimo tassello.