A fuoco dieci ettari di bosco in Valsesia

Sono state necessarie molte ore di lavoro dei vigili del fuoco del distaccamento di Varallo per avere ragione di un incendio che si è propagato nel comune di Boccioleto, in provincia di Vercelli, in Valsesia nei pressi dell'alpe Cavaione. L'incendio ha interessato circa 10 ettari di vegetazione. In appoggio alla squadra di Varallo sono intervenute le squadre dei volontari AIB, l'elicottero regionale dei VVFF, un canadair e un elicottero Erickson.