A Lisbona basta un pareggio

Nel giorno in cui riprende quota in campionato per il verdetto del Coni, la Juve conquista anche la semifinale di Europa Legaue dove troverà il Siviglia. Contro lo Sporting alla squadra di Allegri è sufficiente un pareggio per 1-1 che arriva al termine di una partita di grande applicazione tattica.

La Juve parte forte e dopo otto minuti è già in vantaggio con Rabiot, lesto a girare in porta la palla che danza nell'area portoghese dopo il calcio d'angolo battuto dai bianconeri. E' però lo stesso Rabiot ad agganciare in area Ugarte dieci minuti più tardi regalando allo Sporting il calcio di rigore con il quale Edwards riporta lo gara in parità. Il pubblico di casa riprende coraggio e spinge la squadra di Amorim che però nel primo tempo non va oltre un colpo di testa di Diomandè che finisce di poco a lato.

Nella ripresa il copione non cambia e anzi è la Juve ad andare vicina al vantaggio con Vlahovic che non riesce però a ritrovare la via del gol. Con il passare dei minuti la pressione dello Sporting cresce ma la difesa bianconera concede pochissimi spazi. Sull'unico errore commesso da Danilo a un quarto d'ora dal termine Esgaio calcia alto. Le speranze dei padroni di casa evaporano a due minuti dal fischio finale sul piattone di Coates che dal limite dell'area piccola fallisce la più semplice delle occasioni. La Juve può dare il via alla seconda festa della giornata.