A Oulx la scuola finisce prima, a rischio l'edificio

In Piemonte l'anno scolastico terminerà il 10 giugno e il 30 per le classi dell'Infanzia.

C'è però l'edificio dove fanno lezione i bambini dell'Infanzia e della Primaria, a Sauze d'Oulx, in via Cristina Odiard, che chiuderà in modo anticipato, approfittando del ponte del 25 aprile.

L'edificio infatti, che da tempo, dal 2014, è sotto controllo, ha dei problemi di tenuta; prima era soltanto la palestra ma nell'ultimo sopralluogo, il 17 marzo, si è riscontrato che le zone a rischio sono molte di più. E allora si è deciso di chiudere a titolo cautelativo non essendoci un pericolo incombente.

Le lezioni comunque saranno spostate all'istituto comprensivo di Oulx fino alla fine dell'anno scolastico.

Il sindaco Mauro Meneguzzi afferma che le “condizioni della scuola di via Cristina Odiard erano note da tempo”, dunque la chiusura non deve sorprendere, fa capire.

Nel frattempo sono cominciati i lavori per un nuovo edificio scolastico nell'area di Palazzo Comunale, in via della Torre, proprio “per risolvere il problema e trovare una soluzione definitiva”.

Per le classi dell'Infanzia e delle Primarie finirà nell'istituto comprensivo mentre per il nuovo anno ci saranno molti mesi, tutta l'estate, per prendere una decisione. In attesa che la nuova scuola si ultimata e pronta per accogliere i bambini.