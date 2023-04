A Pinerolo cittadini contro la movida molesta si fanno comitato

Il comitato ‘Centro storico vivibile’ di Pinerolo si doterà di personalità giuridica e chiederà al Comune di riconoscerlo come ‘Comitato di quartiere’, secondo il regolamento per la Partecipazione. Un doppio passaggio, illustrato nell’assemblea pubblica di ieri sera, martedì 4 aprile, per rafforzare i rapporti con l’Amministrazione comunale e continuare le proprie attività verso una movida sana nel centro storico.

Il comitato nasce in maniera informale nel settembre 2021 da alcuni residenti di piazza Facta, via Del Pino e via Savoia, esasperati dalla ‘malamovida’ del centro di Pinerolo, soprattutto per il forte inquinamento acustico protratto nella notte. Dalla nascita, il comitato ha cercato di interloquire con l’Amministrazione comunale, cercando di trovare soluzioni al problema e proponendo alternative per la vita sociale di Pinerolo, con concerti e attività culturali.