A Santena, l'amministrazione pubblica si impara tra i banchi

Il taglio del nastro il 20 settembre del 2022. Con l'allora ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, e la presidente della Sna, Paola Severino.

Da allora il polo territoriale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, nella sede della Fondazione Camillo Cavour di Santena ha formato quasi trecento dipendenti pubblici, selezionati nel nord ovest di italia. Tra le materie insegnate, tutto ciò che riguarda la diplomazia, la comunicazione, la gestione del pnrr, le pratiche per dirimere la burocrazia legata alla cosa pubblica, anche grazie a nuove tecnologie, e al progressivo utilizzo della digitalizzazione nella gestione della pubblica amministrazione. Con l'obiettivo di ridurre la distanza tra il palazzo e i cittadini.

Corsi intensivi, per chi già lavora nella pubblica amministrazione.

Il corpo docente della SNA è scelto tra dirigenti di amministrazioni pubbliche, professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, esperti provenienit dalle organizzazioni internazionali.

La sede centrale si trova a Roma, mentre le attività di insegnamento e formazione sono tenute anche presso la sede di Caserta.

E poi qui, a santena, poco più di 10 mila abitanti, scelta come primo polo formativo del nord italia e terza sede in Italia.

Un luogo simbolo. Per la presenza del complesso Cavouriano nelle cui stanze ora si impara l'arte che Il Conte così bene seppe amministrare negli anni che furono cruciali per il futuro del nostro paese. Il memoriale, la tomba, il museo, il parco. Evocativi e di richiamo anche con l'Europa. Con cui la Sna tiene rapporti di scambio e interscambio continui.

Dall'Europa, agli uffici in piazza, dietro l'angolo. Perchè non manca chi sceglie di restare a lavorare proprio nel Comune di Santena, per trasmettere gli insegnamenti appresi immersi nle respiro della storia