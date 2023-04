Ad Acqui la manifestazione provinciale dei sindacati del 1° maggio

Il vertice in Municipio ad Acqui era stato chiesto dai sindacati una decina di giorni fa dopo l'annuncio della proprietà di rinviare l'apertura delle terme da maggio a settembre.

Continua ad esserci un dialogo tra l'azienda e le istituzioni e qualche spiraglio perché si possa arrivare ad un'apertura in tempi brevi potrebbe esserci. Intanto però prevale la preoccupazione dei sindacati per il destino della decina di dipendenti a tempo indeterminati che con lo slittamento dell'apertura a dopo l'estate potrebbero restare senza reddito e per gli stagionali, senza sussidi.

Da qui la scelta di organizzare un primo maggio dedicato ai lavoratori delle terme con la manifestazione alessandrina spostata ad Acqui.