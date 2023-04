Bimba di 10 anni chiama i carabinieri: "Mamma è ubriaca". Arrestati la donna e un amico

E' una brutta storia sotto tutti i punti di vista. I carabinieri del nucleo radiomobile di Alessandria venerdì sera, verso le nove e mezza, sono intervenuti in una casa del quartiere Europa. A lanciare l'allarme, secondo la loro ricostruzione, è una bambina di dieci anni, spaventata perché la madre, che non poteva avvicinarsi a lei, e' in casa ubriaca. La donna e un suo amico, anche lui in visibile stato di ebbrezza, sono poi stati arrestati. Per bloccare l'uomo, i carabinieri hanno dovuto utilizzare il taser, la pistola elettrica. Il loro caso è finito stamattina davanti al giudice. Entrambi sono stati rilasciati. Per lui, incensurato, è stato disposto l'obbligo di firma. Per lei, il divieto di dimora in Alessandria.

La vicenda comincia qualche settimana fa. La madre della bambina - da quanto si apprende - viene arrestata. Si applica il Codice rosso, perciò la donna non può avvicinarsi alla figlia, affidata alla nonna materna. Ieri sera, però, si presenta comunque a casa di sua madre con un amico. All'arrivo dei due militari dell'Arma, l'uomo inizia a dare in escandescenze e a insultarli. La donna si nasconde in un armadio. Da lì, i carabinieri riescono, poi, a farla uscire. La portano in macchina con difficoltà. Intanto, l'amico aggredisce i due uomini della pattuglia, che devono utilizzare il taser per fermarlo. I militari feriti guariranno in una ventina di giorni.