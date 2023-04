Addio a Franco Sattolo, il "12" di Lido Vieri e Luciano Castellini

E' scomparso a Trieste all'età di 86 anni Franco Sattolo, ex portiere granata e “prezioso punto di riferimento per allenatori e compagni di squadra”, come ricorda il Torino FC. Arrivato dalla Sampdoria nel 1966, ha vestito la maglia granata fino al 1974: per lui, vice di Vieri e poi di Castellini, un totale di 69 presenze tra campionato e coppe. Terminata l'attività di calciatore poi è stato anche allenatore delle giovanili del Torino al fianco di Ercole Rabitti.

Era nato a Fiume nel 1936, arrivò a Torino all'inizio con un contratto alla Fiat Aeronautica, dopo essere stato in un campo profughi a Massa Carrara da ragazzino. Inizia a giocare a calcio nel Ciriè. Al Torino diventa riserva di due campioni tra i pali, con la maglia nera, come usava allora: Lido Vieri prima e Luciano Castellini poi, che lo ricroda come un maestro.