Addio a Sembenelli, si candidò a rettore all'Università di Torino

È morto nella notte nella sua abitazione l'economista Alessandro Sembenelli, docente di econometria all'Università di Torino. Aveva 63 anni. Ricercatore di fama internazionale, nel 2019 si era candidato alla carica di rettore dell'ateneo torinese, venendo sconfitto per un centinaio di voti dallo sfidante Stefano Geuna.

Il cordoglio di UniTo

Immediato il cordoglio dell'Università: “Il rettore Stefano Geuna, la prorettrice Giulia Carluccio e il direttore generale Andrea Silvestri partecipano con vivo e profondo dolore, insieme a tutta la comunità accademica” alla scomparsa del professore. “Studioso di alto prestigio internazionale - continua la nota - con le sue importanti attività di ricerca è stato uno dei precursori nell’applicazione di tecniche micro-econometriche per l’analisi dei rapporti causa-effetto in contesti non sperimentali. Candidato alla carica di rettore, già direttore del dipartimento di Scienze economiche e finanziarie e senatore accademico, si è impegnato con generosità e con grande senso delle istituzioni per l’Università di Torino".