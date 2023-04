Minacciò il giudice per l'affido della figlia, arrestato in Spagna

Minacciava e perseguitava il giudice del Tribunale e gli assistenti sociali di Verbania che avevano stabilito che la figlia minorenne andava affidata alla sua ex compagna. I carabinieri lo hanno rintracciato in Spagna, dove è stato arrestato dalla Guardia Civil. Si tratta di uomo di 39 anni di nazionalità albanese con precedenti penali su cui pende un mandato di arresto internazionale emesso dal tribunale di Milano, competente per reati che coinvolgono i giudici di Verbania.

La vicenda risale allo scorso settembre: dopo la sentenza, convinto di aver subito un torto, l'uomo ha cominciato a minacciare vendetta nei confronti degli assistenti sociali, secondo lui responsabili di aver fatto male a lui e a sua figlia, e del giudice.

Alle sue vittime, per le quali era stata predisposta la vigilanza nei luoghi di lavoro e dimora, ha cominciato a inviare messaggi minatori, come "ne risponderete uno ad uno", "vi prometto vendetta a costo di finire il resto della mia vita dietro le sbarre" e "vi farò seppellire i vostri figli".

Su Facebook, il 39enne aveva anche preannunciato un'azione violenta al tribunale di Verbania. L'uomo attualmente si trova in carcere in Spagna, in attesa di venire estradato in Italia.