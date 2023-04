Affondamento battelli Valentino e Valentina, tutti assolti i dirigenti GTT

Tutti assolti in appello i dirigenti di Gtt accusati dell'affondamento dei battelli Valentino e Valentina durante l'alluvione del 2016. In primo grado Claudio De Consoli, Roberto Cambursano e Giovanni Rabino erano stati stati condannati a sette mesi per il reato di cooperazione in delitto colposo di pericolo.

Per i giudici d'appello però "il fatto non sussiste": i due battelli ruppero gli ormeggi durante la piena, all'altezza dei Murazzi, e furono trascinati via dalla correnti