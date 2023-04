Aggressione nel carcere di Biella, feriti due agenti

Aggressione in carcere a Biella, feriti due agenti della Polizia penitenziaria. Lo rende noto il sindacato Sinappe. “Un detenuto già noto per la sua indole facinorosa, più volte dimostrata in passato, fortunatamente sempre contrastata dagli agenti in servizio”, riferisce il segretario Raffaele Tuttolomondo in una nota, "nella giornata odierna ha portato a termine una violenta aggressione nei confronti di un ispettore e un assistente capo. I due poliziotti, ricorsi alle cure del nosocomio cittadino hanno riportato 10 giorni di prognosi. È accaduto presso il carcere di Biella, dove il detenuto, ha dato in escandescenza all’interno dell’ufficio della Sorveglianza generale distruggendo tutto e con un impeto repentino ed improvviso, si scagliava contro i colleghi presenti”.

La protesta

“All’amministrazione vanno le nostre rimostranze, perché una situazione del genere, di grave pericolo, non dovrebbe accadere in uno Stato di diritto. Il troppo permissivismo e il mancato turnover del personale, che ha ridotto gli organici ai minimi livelli, hanno portato ad una degenerazione dell’ambiente carcerario dove, purtroppo, episodi di questo genere sono all’ordine del giorno. Chiediamo a gran voce l’intervento del Governo, affinché gli Istituti penitenziari vengano gestiti in maniera adeguata e la sicurezza torni ad essere la priorità, a tutela dei poliziotti e nel rispetto del loro servizio”.