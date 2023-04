Agroalimentare, da tutto il mondo confraternite riunite nel Novarese

Ci sono gli appassionati della trippa riuniti nella Confraternita nata nel 1969 a Moncalieri o gli adepti dell'Arcisodalizio per la ricerca del culatello supremo di Soragna (Parma). Ci sono quelli dell'Accademia della Costina che arrivano da Somma Lombardo nel varesotto, quelli della Confraternita del Bollito e della pera madernassa (una varietà tipica della zona piemontese del Roero particolarmente adatta alla cottura nel vino) che vengono da Guarene, in provincia di Cuneo. I più lontani sono i portoghesi della Confradia Enogastronomica di Madeira. I più vicini sono i novaresi Confraternita del Gorgonzola di Cameri e quelli della Antica Cunsurtarija dal Tapulon (una preparazione di carne trita di asino stufata con il vino rosso e le spezie) di Borgomanero, sempre in provincia di Novara. Ma saranno oltre trenta i sodalizi provenienti da tutta Italia e anche dall'estero che si ritroveranno domenica 16 aprile a Fara Novarese, terra di colline e di ottimo vino, tra Novara e la Valsesia. L'occasione è il ventunesimo convivio promosso dalla Confraternita del Gorgonzola di Cameri, ma l'evento assume un carattere "globale".

"Le confraternite - spiega all'Agi Marco Porzio, presidente della Fice, la federazione che raggruppa queste associazioni che sono decine e sparse in tutte le regioni d'Italia - nascono con la volontà di promuovere e salvaguardare le tradizioni e lo straordinario patrimonio culturale che deriva dallo studio dei piatti, dei vini e dei prodotti autoctoni". La Confraternita del Gorgonzola di Cameri, che promuove l'evento, ad esempio, è nata nel 2000 dall'ispirazione di un piccolo gruppo di amici per diffondere e dare lustro alla conoscenza di uno dei prodotti più caratteristici del novarese: il formaggio gorgonzola.