Aisla, 40 anni festeggiati in Piemonte

Si è svolto a Granozzo Monticello, vicino a Torino, la due giorni dell'Aisla, l'associazione che aiuta i malati affetti da Sla e le loro famiglie, e che sostiene la ricerca scientifica. All'ultima giornata c'era anche il cantautore Ron che si è esibito in un concerto, lui che da sempre sostiene l'Aisla, di cui è anche consigliere nazionale. Il traguardo dei 40 anni dell'Aisla, ha detto Fulvia Massimelli, presidente nazionale, si svolge all'insegna di due traguardi: da una parte un'associazione, l'Aisla, che è sempre più coesa e capace di dare risposte puntuali ai malati, e dall'altra il farmaco Torfesen che sta dando speranze concrete a chi è affetto dalla Sla.

I benefici assistenziali

Ma non soltanto, è stato detto che di recente l'Inps ha approvato nuove linee guide per la valutazione della malattia, con l’obiettivo di garantire l’omogeneità di giudizio medico-legale sull’intero territorio nazionale e accelerare l’iter valutativo per assicurare la tempestività dei benefici assistenziali. Attraverso le linee guida, infatti, vengono emanate alle commissioni mediche INPS raccomandazioni tecnico-scientifiche, utili alla valutazione medico-legale, che consentiranno un più rapido riconoscimento delle prestazioni per alleviare il notevole carico assistenziale che grava su pazienti e familiari.

Le linee guida

Le nuove linee guida rappresentano un valido strumento tecnico-scientifico che collega i diversi criteri diagnostici alle fasi evolutive della patologia. Ad aprire i lavori i saluti del Ministro per le Disabilità Locatelli, dell'on. Schillaci e del Vice Ministro alle Politiche Sociali On. Bellucci, del vice presidente dalla regione Piemonte Fabio Carosso, del sindaco di Novara, Alessandro Canelli e del suo omologo di Granozzo Monticello, Silvio Rossi. Presenti, Roberto Negri, Carlo Pesetti, Mario Melazzini, medico e malato di Sla, e Massimo Mauro, ex calciatore juventino, per anni presidente dell'Aisla.

Le benemerenze

L'Associazione ha annunciato che presto funzionerà molto presto il nuovo servizio di telemonitoraggio e che sarà offerto gratuitamente per i malati di Sla residente a Novara. Durante la cerimonia sono state consegnate 45 pubbliche benemerenze. Importanti le parole di Mario Sabatelli, presidente della Commissione Medico Scientifica di Aisla, e direttore clinico del Centro NeMo al Gemelli di Roma: “Fino a ieri la Sla sembrava una malattia insonmortabile, ora si aprono spiragli di luce”.