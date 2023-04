Al conservatorio celebrati gli sposi del '72

Rolanda e Alfredo, Anna e Vincenzo sono due delle oltre duecento coppie del centro di Torino che questa mattina sono state festeggiate all'interno del conservatorio dal Sindaco Stefano Lo Russo per le nozze d'oro, 50 anni di matrimonio, una parte delle migliaia di coniugi che anche in altre zone stanno partecipando a quella che è una tradizione storica, ripresa dopo gli anni bui della pandemia. Per loro la fotografia con il sindaco, una stretta di mano e una pergamena. Questa domenica sono state celebrate le nozze del 1972. Il sindaco era Giovanni Porcellana, la Fiat metteva in produzione la nuova 126 in un'epoca in cui la fabbrica attirava dal sud nel capoluogo piemontese milioni di lavoratori.