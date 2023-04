"Uccidete Moro", Antonio Cornacchia a Venaria per l'anniversario del ritrovamento del corpo

Con il nome in codice di "Airone 1" il carabiniere Antonio Cornacchia è stato testimone dell'epoca del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro. All'epoca comandante del nucleo investigativo di Roma, in seguito diventato generale, il militare ha raccontato la vicenda in diversi libri.

L'ultimo, Uccidente Moro. Verità celate tra spiritismo e depistaggi, pubblicato da Armando Curcio Editore, sarà presentato a Venaria Reale mercoledì 9 maggio, nel 45esimo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, avvenuto l 9 maggio 1978, all’interno del bagagliaio una Renault 4 rossa parcheggiata in via Caetani a Roma. L'incontro, alle 17.30 nella sala del consiglio comunale, sarà moderato da Enzo Bentivegna, con i saluti introduttivi del sindaco Fabio Giulivi.