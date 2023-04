L'Alessandria femminile giocherà la partita vietata nel 1933

Un'attesa lunga 90 anni, per il riconoscimento di un diritto: praticare sport. A Lodi, al campo da gioco di via Massena l'Alessandria calcio femminile sfiderà il Partizan Bonola Milano, arricchita da una selezione di giovani calciatrici locali. Una partita non certamente di cartello ma dal forte significato politico e sociale. La sfida richiama una partita, quella tra Alessandria e Gfc, Gruppo Femminile Calciatrici, in programma in Piemonte nel 1933, che non venne mai disputata per il divieto imposto da Partito Fascista che riteneva il calcio uno sport inadatto alle donne. Un divieto la cui eco è arrivata ai giorni nostri.

La partita si giocherà a Lodi, casa delle sorelle Boccalini. Marta, Rosetta, Luisa e Giovanna, fondatrici del gruppo femminile calciatrici, il Gfc, la prima squadra femminile mai riconosciuta dal Coni, la squadra che allora avrebbe dovuto affrontare l'Alessandria nella sua prima trasferta. Una sigla che voleva anche essere una sfida al regime ed all'immagine di una donna relegata al ruolo di madre e moglie, protagoniste di una storia che ha dell'incredibile.

Come detto, nel 1933 il calcio femminile venne vietato alle donne. Nel provvedimento si specificava espressamente che le giocatrici avrebbero avuto “conseguenze sull'apparato riproduttivo” e sul fisico perché avrebbe favorito lo sviluppo di una “muscolatura mascolina”. Anche la divisa di gioco veniva ritenuta “sconveniente” perché non si “addiceva alle femmine”. Significativo il virgolettato del provvedimento: “All'Italia servono buone madri, non virago calciatrici”.