Tav Torino-Lione, in arrivo i bandi per la posa delle rotaie

3 miliardi di euro. E' il valore delle gare in arrivo per la nuova fase della Torino-Lione: l'attrezzaggio ferroviario. Obiettivo trasformare il tunnel di base del Moncenisio, in costruzione tra Saint-Jean-de-Maurienne e Susa, in un’infrastruttura ferroviaria pienamente interoperabile. E iniziare a farlo mentre lo scavo è ancora in corso.

Telt, la società di proprietà dei governi di Italia e Francia, responsabile della realizzazione della nuova Torino-Lione, ha presentato a Bruxelles a 86 imprese le prossime missioni per la posa dei binari, la segnaletica ferroviaria e tutto il necessario per passare progressivamente dalla costruzione alla gestione della linea. Gestione che resterà in capo a Telt.

Il punto sui lavori

L'opera principale in costruzione è il tunnel di base. Lungo 57,5 km e a doppia canna, ricade per il 70% in territorio francese e per il 30% in quello italiano. Ad oggi sono stati realizzati sul lato francese 11 km oltre al primo dei quattro pozzi di areazione previsti (tre oltralpe e uno in Italia). Per il tratto italiano del tunnel di base è in fase avanzata la gara che sarà affidata entro l'anno. Tra i due Paesi sono attivi 10 cantieri e sono al lavoro 1.400 persone.

Il progetto

La nuova linea Torino Lione è un tratto della rete di trasporto trans-europea Mediterranea, progetto varato nel 1992 con il trattato di Maastricht e che dovrebbe vedere la luce tra 10 anni. In questi decenni il progetto è cambiato e cambierà ancora: la rete Mediterranea doveva collegare Lisbona e Kyiv, ora è stato ridotto al tragitto Spagna-Ungheria. Ma la guerra in Ucraina ha cambiato tutto: visti i primi passi fatti per l'ingresso del paese nell'Unione europea si va verso una revisione della linea ferroviaria per cui di nuovo approderà a Kyiv.