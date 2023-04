14 anarchici a processo a Cuneo per manifestazione non autorizzata

Quattordici militanti anarchici sono a processo a Cuneo per una manifestazione non autorizzata. L'episodio risale al 28 novembre 2020, quando erano in vigore restrizioni anticovid e il Piemonte si trovava in zona rossa. Gli attivisti, provenienti dal cuneese e dalla Liguria, diedero vita a un volantinaggio in piazza Galimberti e a una dimostrazione sotto il carcere di Cerialdo; l'occasione fu l'avvio di un processo, in Veneto, all'anarchico spagnolo Juan Sorroche per la bomba alla sede trevigiana della Lega.