Aneurismi cerebrali in calo, sempre più microchirurgia per sconfiggerli

Oggi la maggior parte delle persone sopravvive al sanguinamento di un aneurisma cerebrale, circa il 55 per cento. Di questi però solo la metà non riporta danni. Gli altri sono costretti a condurre una vita condizionata da disturbi neurologici più o meno gravi. Per questo è importante prevenire questa patologia riducendo i fattori di rischio (fumo, ipertensione), e anche investendo sulla diagnosi precoce. Nel mondo occidentale l'incidenza si è così già ridotta, con emorragie in lieve costante calo.

Quando l'evento avviene comunque, l'approccio è sempre più microchirurgico o endovascolare. Nuove frontiere e tecniche di cui si parla in una tre giorni fino al 21 aprile tra l'Ospedale Maggiore di Novara e l'Ospedale San Giovanni Bosco per l'ASL Città di Torino. Esperti di fama mondiale provenienti da tutta Italia e dagli Stati Uniti di confrontano su nuove metodiche di intervento. L'evento è patrocinato dalla Società Italiana di Neurochirurgia.