Angelino Alfano presidente di ASTM

Angelino Alfano è nuovo consigliere e presidente del Consiglio di amministrazione di Astm al posto del dimissionario Alberto Rubegni. L’ex ministro nei governi Berlusconi, Letta, Renzi e Gentioloni tra il 2013 e il 2018 è stato scelto dall’assemblea della società che fa parte del gruppo Gavio e controlla le autostrade piemontesi Asti-Cuneo, Torino-Milano, Torino-Piacenza e Torino-Savona.

L’assemblea di Astm ha anche approvato il bilancio di esercizio 2022 e ha preso atto del bilancio consolidato 2022, nonché della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022. Deliberata anche la distribuzione del dividendo attingendo da una parte della riserva degli utili per un ammontare di 0,46 euro per azione, quindi complessivamente per un importo pari a 29,9 milioni.