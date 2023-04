Annalena Benini sarà la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino 2024-2026

Sarà Annalena Benini la direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino per il triennio 2024-2026. A comunicarlo il presidente della Regione Alberto Cirio, il sindaco della Città di Torino Stefano Lo Russo e l’Associazione Torino, la Città del Libro con Silvio Viale.

La nomina di Annalena Benini, arrivata a sorpresa alla vigilia della conferenza stampa sul programma della prossima edizione, al Lingotto dal 18 al 22 maggio, chiude un lungo periodo di polemiche sulla scelta del successore di Nicola Lagioia. Tra le ipotesi, poi saltate, quella di un tandem formato dallo scrittore torinese Paolo Giordano, a lungo considerato il favorito nella corsa alla direzione, e da Elena Loewenthal, scrittrice, traduttrice, confermata poi alla guida della Fondazione Circolo dei lettori. Giordano si è poi ritirato dalla corsa parlando di "ingerenze della politica" nella scelta del direttore.

Chi è

Annalena Benini, nata a Ferrara nel 1975, laureata in Legge, è al Foglio dal 2001. Scrive di costume, di persone, di libri e di quello che succede. Cura per il Foglio un inserto settimanale, Il Figlio, che esce ogni venerdì. Vive a Roma, è sposata con il giornalista Mattia Feltri (direttore dell'Huffington Post) e ha due figli. Ha pubblicato “La scrittura o la vita. Dieci incontri dentro la letteratura” (Rizzoli 2018). Per la Rai ha scritto e condotto i programmi televisivi “Romanzo italiano” e “Pietre d'inciampo”. Per Einaudi ha curato l'antologia 'I racconti delle donne' (2019) e ha pubblicato “Annalena” (2023).

Le reazioni



"Siamo felici di poter iniziare questa nuova fase della storia del Salone con lei". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Una scelta condivisa con Regione Piemonte e Associazione Culturale Torino Città del Libro", afferma Lo Russo, sottolineando che “la figura di Annalena Benini è risultata per noi la più adatta a ricoprire un ruolo fondamentale per quella che è una manifestazione importantissima per Torino e un punto di riferimento per tutto il mondo della cultura. ”Oltre a ringraziare Annalena per la sua disponibilità a raccogliere questa sfida bella e importante, - aggiunge il sindaco - un grazie particolare va anche a Nicola Lagioia, per quello che ha fatto in qualità di direttore in questi anni e per la sua disponibilità a mettersi da subito a disposizione della futura direttrice, affiancandola nelle fasi iniziali del suo nuovo incarico e permettendo così al Salone di continuare la sua crescita all'insegna della continuità".