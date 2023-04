Anteprima Floreal, i migliori vivaisti italiani a Stupinigi

La Palazzina di Caccia di Stupinigi, patrimonio Unesco, ospita oggi e domani 'Anteprima Floreal', organizzata dall'Associazione Società Orticola del Piemonte con la partecipazione di alcuni dei migliori florovivaisti italiani, elezionati all'interno della "Guida ai Vivai d'Italia", edita da Add Editore.

La kermesse è aperta dalle 9.30 alle 19.30 in entrambi i giorni. In vendita rose, orchidee, bonsai, cactus, piante acquatiche e da frutto, perenni, graminacee e carnivore, camelie, verbene e petunie. Due saranno novità. un vivaista torinese specializzato nella realizzazione di terrari, piccoli paesaggi autosufficienti racchiusi in contenitori di vetro. S

econda novità gli artigiani specializzati nella realizzazione di mazzi di fiori recisi e composizioni floreali. In programma anche attività di cultura e formazione del verde con Flor Academy - incontri, laboratori e dibattiti a tema green in compagnia di alcuni dei principali vivaisti presenti alla manifestazione. Domenica 2 aprile spazio a nuove scoperte in partnership con il Festival dell'Agricoltura ColtivaTO. Si parlerà dell'orto bello e buono.