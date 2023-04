Appalti e concorsi truccati, maxi inchiesta sulla Asl To 4, arrestata l'ex dirigente Carla Fasson

E' arrivata una prima svolta nell'inchiesta sugli appalti e i concorsi truccati nell'Asl To4, quella cui fanno riferimento ospedali e strutture sanitarie del Canavese. Ieri la Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza disposta dal Gip di Ivrea e posto agli arresti domiciliari, Carla Fasson, ex responsabile del Dipartimento delle professioni sanitarie e infermieristiche dell'azienda sanitaria.



La donna, 53 anni, avrebbe pilotato una serie di bandi interni all'Asl per far fare carriera o ottenere trasferimenti ai professionisti e, secondo i pm, avrebbe ottenuto almeno in un caso vantaggi professionali da queste pressioni. I casi su cui si indaga sono dieci: posti allo Spresal, radiologia, ma anche il laboratorio analisi sarebbero stati oggetto degli interventi della manager.



Da alcune settimane Fasson è stata rimossa dall'incarico, ma l'inchiesta è molto più ampia e coinvolge decine di persone, sia all'interno sia all'esterno dell'azienda sanitaria. Tra gli indagati, più di una trentina, c'è anche il direttore generale dell'Asl To4, Stefano Scarpetta, accusato di abuso d'ufficio per un singolo episodio. Ma gli inquirenti stanno cercando di far luce anche su concorsi per primariati e appalti le cui assegnazioni destano sospetti.