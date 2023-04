E' stato arrestato all'aeroporto di Torino - dalla squadra mobile della questura di Ferrara, in collaborazione con la polizia di frontiera del capoluogo piemontese - un trafficante internazionale di droga di origine albanese. L'uomo, che era in arrivo su un volo proveniente dall'estero, è già condannato, e dovrà scontare 11 anni di carcere. Per questo è stato condotto al Lorusso e Cotugno.