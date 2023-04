Automotive, bene la produzione di veicoli, male quella dei ricambi

A febbraio la produzione dell'industria automotive italiana nel suo insieme registra un calo dello 0,8% rispetto a febbraio 2022, mentre nei primi due mesi del 2023 diminuisce dell'1,4%. Secondo i dati preliminari dell'Anfia la produzione domestica delle sole auto a febbraio 2023 risulta in crescita del 7,6% rispetto allo stesso mese del

2022, mentre nel cumulato del bimestre aumenta del 3,6%.

L'analisi dell'Anfia

"Nel secondo mese dell'anno - spiega Gianmarco Giorda, direttore generale dell'Anfia - si registra un altro calo, sebbene lieve, per l'indice della produzione automotive italiana (-0,8%). Nel dettaglio, anche l'indice della produzione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori mantiene un trend negativo (-5,1%), mentre l'indice della fabbricazione di autoveicoli torna ad avere una variazione positiva a febbraio (+5%). Infine, la produzione di autovetture, secondo i dati preliminari dell'Anfia, cresce del 7,6% nel mese, registrando circa 3.000 unità in più rispetto a febbraio 2022. In vista dell'intervento del Governo sull'ecobonus entro fine aprile, riteniamo fondamentale prevedere una rimodulazione degli incentivi attualmente in vigore per l'acquisto delle vetture e dei veicoli commerciali leggeri a zero e a bassissime emissioni. In particolare, è opportuno riallocare gli oltre 250 milioni di euro avanzati dall'ecobonus 2022 per l'incentivazione delle autovetture nelle fasce 0-20 g/km di CO2, aumentandone il contributo unitario per spingere una più ampia diffusione delle vetture elettriche, oltre che per l'incentivazione dei veicoli commerciali leggeri purché ci sia una rottamazione contestuale. Infine, chiediamo l'apertura alle persone giuridiche per le fasce 0-20 e 21-60 e il rialzo dell'incentivo al 100% (oggi al 50%) per le società di noleggio".