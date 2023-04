Autostrada Asti-Cuneo, apre il penultimo lotto

Domani si aprirà il penultimo lotto dell'autostrada Asti Cuneo, nel tratto Roddi-Verduno. Sarà definitivo in 40/50 giorni, fanno sapere dalla Regione Piemonte.

I cantieri dell'A33 furono aperti 35 anni fa, i lavori dovevano essere ultimati in pochi anni. Ci è voluto più tempo.

Da domani le auto potranno transitare nel tratto Roddi-Verduno, che doveva aprire nel 2022. Alba in questo modo sarà collegata all'ospedale.

Sarà percorribile senza soluzione di continuità, su una sola corsia per senso di marcia, dalla tangenziale di Alba all’innesto con la Sp 7 nella zona ai piedi del "Michele e Pietro Ferrero", senza più dover uscire in zona Cantina Roddi e dover imboccare da lì la stessa provinciale.



Alle 10.30 il sopralluogo con il Ministro Salvini e le autorità regionali, il Presidente Cirio e l'Assessore Gabusi, e quelle comunali, poi nel pomeriggio l'apertura al traffico.

C'è molta attesa su quanto il Ministro potrà dire in merito all'ultimo lotto, alle autorizzazioni in attesa e ai tempi di realizzazione.

Quindi si dovrà lavorare per congiungere i due tronconi, Roddi-Verduno e Verduno-Cherasco; quest'ultimo ora termina in mezzo alle campagne.

Mancano 4,5 chilometri per completare l'opera. Da quando arriveranno le autorizzazioni necessarie per cominciare i lavori, i tempi per la conclusione saranno di 18 mesi circa, quindi si parla del 2024.