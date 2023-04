Bagnaia, che peccato: nuova scivolata ad Austin

Ancora una caduta, ancora una domenica da dimenticare per Pecco Bagnaia, questa volta al Moto GP delle Americhe. Ad Austin Alex Rins taglia il traguardo davanti a tutti. Secondo un fantastico Luca Marini, completa il podio un super Fabio Quartararo.

La battaglia con Rins

E dire che, dopo aver dominato la sprint race, il campione del mondo piemontese era partito bene con la sua Ducati: dopo aver ottenuto la pole position, ottimo spunto in partenza. Dopo tre giri Rins si faceva già sentire facendo il giro più veloce. Al quinto giro, Bagnaia e Rins sono attaccati: inizia il duello. Ma all'ottavo giro, in curva 3, Bagnaia scivola: per lui è il secondo zero dopo il ritiro in Argentina. A questo punto non ci sono più ostacoli per Rins che va a vincere.

La classifica

Ma siamo solo all'inizio di una stagione che promette scintille: in classifica Bezzecchi è in testa con 64 punti, Bagnaia è secondo con 53, terzo Rins con 47.