Bambina di sei anni investita mentre era in bici. Ricoverata al Cto di Torino

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio a Serravalle Sesia (Vercelli), dove per cause ancora da accertare una bambina di quasi 7 anni è stata investita da un'automobile

mentre era in bicicletta. Un'équipe sanitaria è intervenuta con l'elisoccorso e ha trasportato la piccola all'ospedale Regina Margherita di Torino. Le condizioni della bimba, a quanto riferiscono i sanitari, sono gravi.

Sempre oggi pomeriggio una donna di circa 40 anni è finita con la sua automobile in un canale lungo la strada provinciale 6 a Olcenengo, ancora nel Vercellese. Intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna intrappolata nelle lamiere.

Per lei ferite da codice rosso.