Bambino di 5 mesi morto in culla

Aveva appena 5 mesi il piccolo che è morto nella sua culla a Crescentino, in provincia di Vercelli, nell'abitazione di famiglia, in viale Po 68. Secondo il medico legale potrebbe trattasi della purtroppo nota sindrome della morte in culla, ovvero il decesso improvviso di bambini con meno di un anno di età che si verifica durante il sonno e che indagini molto accurate (autopsia) spesso non riescono a spiegare.

Ma non si escludono altre ipotesi, come il rigurgito. La vittima è il figlio di una coppia di origine straniera, egiziana, che vive in Italia e ha un gemello. E una bambina di 7 anni.

Inutile ogni tentativo di rianimazione. La salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.