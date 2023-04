Basket, sconfitta indolore per Tortona a Napoli

La terza sconfitta nelle ultime quattro partite maturata sul parquet di Napoli non cambia il giudizio sul campionato di Tortona. Gli alessandrini, a due giornate dal termine della stagione regolare, sono terzi in classifica a 36 punti, con quattro lunghezze sulla coppia Venezia-Sassari ed ormai in pieno clima playoff. In Campania i ragazzi di Ramondino hanno subito messo in mostra la maggiore qualità rispetto agli avversari, chiudendo il primo quarto sul 16 a 24. A fare la differenza, a partire dal secondo, la voglia del Napoli: la squadra di Pancotto, invischiata nella lotta salvezza, si è trasformata chiudendo all'angolo Tortona che solo negli ultimi minuti è riuscita a ritrovare, in parte, quello che ha fatto vedere ad inizio incontro. Risultato finale 82 a 69.

A fine partita l'allenatore Marco Ramondino non ha nascosto la sua delusione per una sfida per i suoi definita mediocre a livello tecnico anche se la squadra non si è disunita come confermato dalle statistiche, 21 punti per Christon, 13 per Candi ed 11 per Macura. A mancare per Tortona, a differenza del Napoli, forse un po' di motivazione. Tuttavia serve una vittoria per confermare il terzo posto e garantirsi un migliore accoppiamento nei quarti di finale scudetto: primo banco di prova già domenica, nella penultima di campionato, in casa dell'Olimpia Milano seconda.

Nella Serie A2 quarta vittoria su quattro partite per Torino che al Pala Gianni Asti supera la Fortitudo Bologna 86-80 ed ipoteca il primo posto nel girone blu nella fase ad orologio. Protagonista per i giallobly DeMario Mayfield con 35 punti. Sconfitta invece nel girone salvezza per Casale Monferrato, superata 67 a 72 dal Chieti.