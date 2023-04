Un detenuto è morto nel carcere di Biella

Era una persona sopra i 50 anni, dallo stato di salute fragile con problemi di cardiopatia. Si sa solo questo del detenuto che ieri mattina è morto nel carcere di Biella mentre era in corso una visita sindacale della delegazione della funzione pubblica della Cgil, interrotta a pochi minuti dall'inizio a causa del decesso comunicato al comandante della polizia penitenziaria del carcere.

Un'altra morte in un carcere già sotto i riflettori per le note vicende di cronaca, motivo della visita sindacale, e che per questo non passa inosservata. Ma che a dire della garante dei detenuti di Biella Sonia Caronni sarebbe accaduta “per cause naturali e pertanto parrebbe non avere nulla a che vedere con le condizioni critiche e di forte tensione in cui versa l'istituto”. Secondo quanto riferito alla garante l'uomo avrebbe ricevuto tutte le cure sanitarie necessarie.

L'inchiesta per le violenze

Due settimane fa più di venti agenti sono stati sospesi con l'intervento del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Biella voluto dalla procura per il reato di tortura di Stato, commesso all'interno della casa circondariale di Biella, dove secondo le indagini sarebbero avvenuti una serie di atti di violenza fisica nei confronti di tre detenuti. “Quel che sappiamo - spiegano in una nota i sindacalisti - è che sono presenti 380 detenuti sui circa 390 previsti dai posti letto. Un sovraffollamento apparentemente al di sotto della capienza regolamentare”. Per i sindacati c'è una carenza organica, mancano comandante e direttore e, nonostante i poliziotti sospesi siano stati sostituiti provvisoriamente e in parte, non c'è equa distribuzione dei carichi di lavoro in una struttura che andrebbe completamente rivista.