Restano gravi ma stabili le condizioni della bimba investita in bici

Restano gravi le condizioni della bambina di quasi 7 anni investita ieri da un'automobile mentre era in bicicletta a Serravalle Sesia, in provincia di Vercelli. Fonti ospedaliere confermano le condizioni gravi ma stabili. La bimba è ricoverata in terapia intensiva ed è intubata. Per lei un grave trauma cranico, un trauma facciale ed un trauma toracico. La prognosi resta riservata.

Ieri dopo l'incidente, avvenuto per cause da accertare, un'équipe sanitaria è intervenuta con l'elisoccorso e ha trasportato la piccola all'ospedale Regina Margherita di Torino.