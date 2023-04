Blatte e topi, la Polizia chiude due locali

La Polizia ha chiuso due locali nel quartiere di San Secondo, in uno gli agenti hanno riscontrato precarie condizioni igieniche in cucina, in un mobile a incasso c'erano blatte vive mentre un congelatore era privo di termometro, nei frigoriferi è stata trovata carne congelata priva della data di scadenza e altri alimenti scaduti da tempo. Nel locale interrato, usato come magazzino, mancava l'autorizzazione per stoccare il cibo. Infine gli estintori non erano stati revisionati e la porta per l'uscita di emergenza non aveva il maniglione antipanico. A questo locale gli ispettori hanno comminato tremila euro di sanzione. Rimarrà chiuso fino a quando le carenze non saranno riparate.

Il secondo locale chiuso è un kebab dove sono stati trovati escrementi di topi, in particolare nel piano interrato, usato come magazzino per gli alimenti, e bagno e spogliatoi non idonei. Anche questo rimarrà chiuso fino a quando i titolari non lo adegueranno alle norme vigenti. In questo caso la sanzione è stata di 1200 euro.