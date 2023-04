Borgo medievale del Valentino, i cancelli chiudono per tre anni

Trentasei mesi per fare la manutenzione del Borgo Medievale nel parco del Valentino. Un museo a cielo aperto che chiuderà per tre anni, da fine 2023 a fine 2026.

L'ala sud-est sarà l'area più coinvolta dai lavori decisi dal Comune di Torino, che costeranno sei milioni di euro e saranno finanziati dai fondi europei del piano nazionale di ripresa e resilienza. Si tratta di una riqualificazione complessiva dell'intero parco che si snoda lungo il Po, il polmone verde della città.

Sette gli spazi interessati: la casa di Pinerolo, il cortile di Avigliana, le case di Mondovì, la casa d’Ozegna, il ristorante San Giorgio, la Torre d’Avigliana e la casa di Borgofranco.

E ci sarà da capire che fine faranno durante la chiusura le due storiche botteghe di Borgo (e le famiglie che abitano gli alloggi del primo piano). Sono la Bottega del ferro (al Valentino da 40 anni, e la Stamperia (lì da 80). Gli affittuari hanno chiesto un incontro al sindaco per discutere del loro futuro, facendo presente in una lettera in cui hanno evidenziato il ruolo “il ruolo avuto dalle loro attività, in questi anni, a livello di presidio e anche didattico, legato alle iniziative con le scuole”.